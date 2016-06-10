Para valorar algo, primero es necesario investigarlo o analizarlo con los medios disponibles. Sin embargo, el análisis es un trabajo que requiere muchos esfuerzos y que incluye muchas fases, empezando desde el planteamiento de las cuestiones del análisis y terminando con su implementación a través de diferentes herramientas.

Propongo una de estas herramientas a su atención. Sin duda alguna cambiará su trading en los mercados para lo mejor.

A diferencia de los indicadores bien conocidos (MACD, estocástico, etc.), este analizador posee las mismas capacidades de trabajo que los osciladores, con el mejor grado de precisión y con la posibilidad de trabajar en el modo tendencial, sin tener que cambiar los parámetros, con la visualización de toda la información (ANÁLISI) en la pantalla.









La idea de este indicador es muy vieja, pero no tanto que se pueda decir que es más vieja que el Forex :) La razón es que las diferencias en el precio de apertura y cierre han aparecido sólo con...



Este indicador suma la diferencia de apertura y cierre para un determinado período de tiempo, la línea principal, +

- suma sólo las barra bajistas;

- suma sólo las barra alcistas;

además, ha sido añadido el valor medio ponderado del período total.

Este analizador:

- reúne (¡importante!) las posibilidades de un oscilador e indicador de tendencias;

- simple para comprender e interpretar;

indica bien en el movimiento alcista o bajista;

- indica en la presión de toros y/o osos, supuesto tamaño del movimiento (¡mportante!) en puntos, lo que puede jugar un papel significante a la hora de establecer Stops y Profits.

- indica en el movimiento lateral (flat) y su fuerza (volatilidad alta o baja);

- indica en los puntos de sobrecompra/sobreventa;

- indica claramente en la función ondular del movimiento del precio y posibilidad de dibujar los niveles de divergencia/convergencia;

- permite tomar decisión sobre el futuro comportamiento del precio y (¡importante!) la entrada en el mercado usando (¡importante!) sólo este indicador;

- trabaja perfectamente con los datos de cualquier timeframe, así como con los datos de los mercados que son diferentes del Forex;

- reacciona mucho más rápido a las señales que la mayoría de los osciladores (del conjunto estándar de MT4: MACD, estocástico, etc.), + no usa en los cálculos base la ralentización artificial (suavizado). /nota. Estocástico - ralentización base == 3/

sin los suavizados adicionales, filtra las señales falsas de la ruptura de SMA con el precio con el mismo período;

- un indicador absolutamente independiente, sin cálculos muy complicados,

- hay que especificar el período de cálculo, lo que naturalmente reduce la precisión de datos analizados por el volumen de la selección (problema principal de todos los indicadores, inclusive este);

- puede que el código no corresponda a los requerimientos de los programadores :) aunque trabaja perfectamente;

- las posibilidades de este indicador no están estudiados muy bien;

- no forma parte de la entrega estándar de МТ4 y МТ5 :) lo que se arregla muy fácil por los desarrolladores, si hay interés suficiente.

extern int IdMain =12; // main line - la línea principal del indicador (se dibuja en el gráfico usando puntos). Es mejor (pero no obligatoriamente) si va a estar siempre entre la línea alcista y bajista, por eso seleccionen los parámetros de modo correspondiente.

extern int IdBull =12; // bull line - la línea alcista. Es mejor que su valor sea igual al valor de la línea bajista y principal.

extern int IdBear =12; // bear line - la línea bajista. Es mejor que su valor sea igual al valor de la línea alcista y principal.

extern int IdArray =12; // all sma line - es el valor del suavizado de todas las líneas en el gráfico, o así llamadas las líneas de SEÑAL para cada una de las mencionadas. Se propone dejar el mismo valor, o múltiple, tal como se indica en las recomendaciones de abajo.



El histograma mostrada en el indicador es la visualización de la diferencia entre la línea alcista (barras blancas) y su SMA y la línea bajista (barras negras) y su SMA. Más detalles en el código del indicador.

Se recomiendan los parámetros múltiples de 12, así como los parámetros de los números que se dividen por 3 y 4 al mismo tiempo. El valor máximo - 108, mínimo - 12, puede ser - 9 y 7. Estas suposiciones se refieren a las investigaciones en otro trabajo, por eso se dan sólo los números.

Si no, como Ustedes quieran :)



Este ejemplo es para demostrar el potencial del indicador.





Los datos no están optimizados. Las operaciones no se ejecutan por la apertura de la barra, por eso no hay necesidad de probar en el modo “cada tick”,

modo de apertura de operaciones 1 por barra. t/f: Daily, símbolo: EURUSD, período: todo disponible de 1999 a 2010. Stop Loss y Take Profit están en el nivel de 500 puntos, para no pillar. La salida se realiza bajo la condición de la entrada de la operación opuesta. Parámetros del indicador: todos 12., Lote: 0,1 contínuo





Condiciones de la entrada Long:

//-2-

MainAccumulation1-MainSMA1>0 // si la línea principal está por encima de su valor suavizado

&& BullPressue1-Point>0 // si la presión de toros es más de 0

&& BearPressue1-Point>0// si la presión de osos es más de 0

&& MainAccumulation1-Point>0 // si la línea principal es más de 0



Condiciones de la entrada Short:

//-2-

MainAccumulation1-MainSMA1<0 // si la línea principal está por debajo de su valor suavizado

&& BullPressue1-Point<0 // si la presión de toros es menos de 0

&& BearPressue1-Point<0// si la presión de osos es menos de 0

&& MainAccumulation1-Point<0 // si la línea principal es menos de 0





Las condiciones para la salida son estrictamente opuestas.

Abajo se muestra el gráfico del cambio de equidad (Equity), la precisión es de 5 dígitos. Como se ve, después de la apertura de cualquier transacción, raras veces la equidad se bajaba por debajo de -200 puntos. En la mayoría de los casos, el precio se encontraba en la zona positiva.







Este indicador fue escrito en 2007. Sin embargo, debido a pocos conocimientos de la programación, salió muy “basto” y por eso trabajaba muy lento. Por ese motivo, fue metido en el segundo (tercer, cuarto, etc. plano). En medida de lo posible y el avance en los conocimientos de MT4, este código aparecía ante los ojos y se editaba, se pulía, hasta que obtuvo su aspecto final. Así, este indicador fue dejado en un montón de “chismes viejos”, hasta el momento de la... verdad. Tomando en cuenta que las ideas eran muchas y los conocimientos de la programación eran pocos, la eficacia del procesamiento de sus propias estrategias fue menos que la tenía una locomotora de caldera).

Pasados tres años después del desarrollo del indicador, el autor acumuló un klondike de diferentes “chismes útiles”. Por eso, un maravilloso día de invierno de 2010 él (autor) eliminó todos sus (y no sólo los suyos) indicadores, EAs, scripts :) Dejó sólo 1 EA, 1 indicador, y este indicador, porque le gustó como estaba escrito el código :)Recuerdo, yo no soy programador por eso para mi este código es muy limpio e intuitivo. Por eso suena trivialmente, pero el indicador se quedó gracias a sí llamada la “belleza del código”, su verdadera esencia la comprendí mucho más tarde.

...aquí se puede seguir escribiendo, pero hablando en breve, fue un destello y decidí publicar este indicador para el conocimiento general. ¿Por qué? lean más abajo :)

Aprendí muchas cosas en éste y en otros foros de la gente que publicaban sus ideas de forma libre, por eso decidí que tal vez mi trabajo también pudiera ser útil para los demás.

En el momento de escribir este resumen, el autor no ha sido destacado en las operaciones comerciales extremadamente positivas... Sin embargo, todo puede ser :)





PS. Consideraré la opción de colaborar (trabajar) en un Centro de operaciones (DC) o una Agencia de corretaje como trader. Necesito la experiencia de trabajar en una Casa de operaciones para comprender y llevar a cabo la estrategia con volúmenes de trading.

PPS. Quiero agradecer a Rashid Umarov (Rosh). Todavía sigo usando sus trabajos y plantillas, y gracias a sus lecciones y artículos he podido aprender MT4 por sí mismo.