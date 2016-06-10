Este script es la continuación lógica de mi script ZeroLevel.

Permite ver el balance esperado (y profit) en cualquier punto del gráfico y establecer no sólo el nivel del punto muerto (breakeven) para las órdenes abiertas del instrumento actual, sino cualquier nivel que se indica.



Este script le ayudará a averiguar cuál será el tamaño de su balance y profit (beneficio) cuando el precio alcance el nivel especificado (es decir, ver qué es lo que espera a su balance en el futuro, cuál será el beneficio/pérdida, y cuántos por cientos será eso del depósito).



En consecuencia, Usted debe tener las órdenes abiertas para el símbolo actual, si no, el script avisará que no hay órdenes abiertas.



Una vez iniciado el script, en la pantalla aparece una línea parpadeante y el mensaje de texto “Balance: **** Profit ***** ( **% del Depo)”. Mueva la línea parpadeante para colocarla en el nivel de precio donde le interesa saber el tamaño del balance y profit en cuanto el precio alcance este nivel. La ventana de texto actualizará la información para este nivel. La misma información se muestra en la esquina superior izquierda del gráfico. Si la ventana de texto le molesta, puede eliminarla o arrastrar a otro sitio. O cambie su fuente y color en el texto del Asesor Experto.



Para detener el trabajo del script elimine la línea parpadeante.



Después de eso es script preguntará si desea establecer nuevos niveles Stop y Profit para las órdenes abiertas del símbolo actual (por el precio de la línea parpadeante que ha eleminado).

Si elije “Sí”, el script cambiará los niveles de cierre para las órdenes de tal manera que en cuanto se alcance el nivel de precio de la línea parpadeante, todas las órdenes se cerrarán y Usted obtendrá el mismo beneficio (pérdida) que le ha mostrado el script (en el nivel de la línea parpadeante).



Es decir, el script establecerá el nivel común de fijación del beneficio/pérdida para todas las órdenes abiertas. Para establecer el nivel común de beneficio y el nivel común de pérdida, habrá que iniciar el script dos veces. Primero, ponga un nivel, luego el segundo (encima del precio actual y debajo del precio actual).



El script avisará sobre el éxito (fallo) de los cambios en la ventana Alert.



Tenga en cuenta que los nuevos ajustes de Stop y Profit para las órdenes abiertas corresponden al beneficio (pérdida) que ha mostrado el script sólo en el caso si Usted no añade ni elimina las órdenes. Si las órdenes se añadían/eliminaban, por favor, inicie el script de nuevo para actualizar la información y los niveles.



El script trabaja sólo con las órdenes abiertas del instrumento actual.



Puesto que el script necesita la conexión del terminal al servidor para su trabajo, va a trabajar sólo si hay esa conexión, si no, mostrará el mensaje de que no hay conexión.







Eso se funciona aproximadamente así: la línea azul parpadea, pues arrástrela al nivel necesario, y el texto (azul) le mostrará qué balance y beneficio le esperan en este nivel. Elimine la línea, entonces el script le preguntará si es necesario establecer Stop/Profit de órdenes abiertas a este nivel.

Pulse “Sí”, cambiará y avisará sobre el éxito; pulse “No”, el script simplemente finalizará su trabajo.

El código del script fue corregido 01.04.10. Ahora parece que no hay errores descritos en los comentarios. Pero si encuentran algo, avísenme.



22 de abril de 2010. Algunas cosas han sido corregidas y modificadas. Llevo usando el script más de un mes, no veo más errores. ¡Felicidades con el cumpleaños de Lenin!