El Asesor Experto TDSGlobal utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR.

El indicador analiza 4 pares de divisas, los compara y muestra la presente divergencia.

El script permite no sólo establecer el nivel del punto muerto para todas las órdenes abiertas del símbolo actual, sino establecer cualquier nivel (ganancia, pérdida), informándole al mismo tiempo sobre el volumen esperado del balance en cualquier nivel de precio.