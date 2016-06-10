Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Stoch - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 881
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto Stoch trabaja con las órdenes pendientes SellLimit y BuyLimit. Está configurado para trabajar en el período de tiempo H4.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9562
Instrument
Visualización del símbolo aleatorio del período aleatorio.TDSGlobal
El Asesor Experto TDSGlobal utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR.
Indicador multidivisas
El indicador analiza 4 pares de divisas, los compara y muestra la presente divergencia.YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq4 - Continuación lógica del script ZeroLevel.
El script permite no sólo establecer el nivel del punto muerto para todas las órdenes abiertas del símbolo actual, sino establecer cualquier nivel (ganancia, pérdida), informándole al mismo tiempo sobre el volumen esperado del balance en cualquier nivel de precio.