Indicadores

Indicador Multicurrency - indicador para MetaTrader 4

Descrição:

O indicador analisa 4 pares de moedas, compara-os e imprime a divergência atual no gráfico. O divergência é apresentada em pontos do par atual.

Venda na máxima, compre na mínima

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9564

