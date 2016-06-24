Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador Multicurrency - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 892
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
O indicador analisa 4 pares de moedas, compara-os e imprime a divergência atual no gráfico. O divergência é apresentada em pontos do par atual.
Imagem:
Venda na máxima, compre na mínima
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9564
Stoch
O Expert Advisor Stoch trabalha com ordens pendentes de SellLimit e BuyLimit.Instrumento
Exibindo as velas de qualquer instrumento de qualquer período.
ZeroLevel.mq4
O script realizam o TakeProfit e StopLoss no preço, quando o lucro total para todas as posições abertas não forem negativas.Market Way
Este indicador combina as melhores tradições de osciladores e indicadores para acompanhar a tendência