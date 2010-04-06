请观看如何免费下载自动交易
指标4货币对分析和比较它们彼此。
这种差异，他给在目前的货币对段落。
Trade:
该工具，它是以上 - 出售
工具，低于 - 购买
根据自己的策略改成的ea
根据自己的策略改成的ea， 在变为代码的过程中失去了很多机会和利润，初期写的代码，很粗糙，大家将就着看吧 ea内涉及到的指标 因考虑到非本人原创 大家可以到网上找到一个可统计某一账户下任意自定义时间段的交易量的脚本工具
一个统计某一账户下自定义时间段的交易量的脚本工具，特别适用于IB及个人，统计每月的交易量以计算自己的佣金返回量，更多详细的专业EA内容，请访问MT4外汇EA开发论坛：http://waihuiea.5d6d.com
ZeroLevel.mq4
The script make TakeProfit and StopLoss on price, where total profit for all of the opened positions will have non-negative.网格EA交易系统
主要是采取均线的原理，来进行加仓交易