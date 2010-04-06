根据自己的策略改成的ea， 在变为代码的过程中失去了很多机会和利润，初期写的代码，很粗糙，大家将就着看吧 ea内涉及到的指标 因考虑到非本人原创 大家可以到网上找到

一个统计某一账户下自定义时间段的交易量的脚本工具，特别适用于IB及个人，统计每月的交易量以计算自己的佣金返回量，更多详细的专业EA内容，请访问MT4外汇EA开发论坛：http://waihuiea.5d6d.com