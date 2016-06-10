CodeBaseSecciones
Instrument - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
947
Ranking:
(8)
Publicado:
Actualizado:
Instrument.mq4 (4.79 KB) ver
Nueva versión http://codebase.mql4.com/ru/code/9632

Brevemente:

Visualización de las velas del símbolo aleatorio del período aleatorio.

Todo es muy fácil.
Seleccionamos
Símbolo,
TimeFrame - si es 0, el período actual del gráfico ,
Desplazamiento vertical en puntos,
Desplazamiento horizontal en barras,
Historial,
Esquema de colores.

Obtenemos varios símbolos en el mismo gráfico.

Todo está muy claro. Preguntas sobran.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9545

