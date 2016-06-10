Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Instrument - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 947
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Nueva versión http://codebase.mql4.com/ru/code/9632
Brevemente:
Visualización de las velas del símbolo aleatorio del período aleatorio.
Todo es muy fácil.
Seleccionamos
Símbolo,
TimeFrame - si es 0, el período actual del gráfico ,
Desplazamiento vertical en puntos,
Desplazamiento horizontal en barras,
Historial,
Esquema de colores.
Obtenemos varios símbolos en el mismo gráfico.
Todo está muy claro. Preguntas sobran.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9545
El Asesor Experto TDSGlobal utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR.Trailing Stop universal
El trailing puede realizarse usando fractales, extremos de las barras anteriores o el número de puntos especificado. Puede iniciarse como un EA separado o un script en conjunto con cualquier otro EA.
El Asesor Experto Stoch trabaja con las órdenes pendientes SellLimit y BuyLimit.Indicador multidivisas
El indicador analiza 4 pares de divisas, los compara y muestra la presente divergencia.