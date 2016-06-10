Nueva versión http://codebase.mql4.com/ru/code/9632



Brevemente:

Visualización de las velas del símbolo aleatorio del período aleatorio.

Todo es muy fácil.

Seleccionamos

Símbolo,

TimeFrame - si es 0, el período actual del gráfico ,

Desplazamiento vertical en puntos,

Desplazamiento horizontal en barras,

Historial,

Esquema de colores.



Obtenemos varios símbolos en el mismo gráfico.



Todo está muy claro. Preguntas sobran.