Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Multicurrency Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Dieser Indikator analysiert 4 Währungspaare, vergleicht sie und zeichnet die Abweichungen in den Chart. Die Abweichung wird in Punkten zum aktuellen paar dargestellt.
Verkaufen Sie darüber liegende, kaufen Sie tiefer liegende.
