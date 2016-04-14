CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Multicurrency Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
791
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:

Dieser Indikator analysiert 4 Währungspaare, vergleicht sie und zeichnet die Abweichungen in den Chart. Die Abweichung wird in Punkten zum aktuellen paar dargestellt.

Bild:



Verkaufen Sie darüber liegende, kaufen Sie tiefer liegende.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9564

Stoch Stoch

The Expert Advisor Stoch works with SellLimit and BuyLimit pending orders.

Instrument Instrument

Darstellung von Kerzen von irgendeinem Finanzinstrument und irgendeiner Periode.

ZeroLevel.mq4 ZeroLevel.mq4

Diese Script berechnet Stop Loss und Take Profit für einen Preis, bei dem der aufsummierte Profit aller offenen Positionen nicht 0 ist.

Market Way Market Way

Dieser Indikator kombiniert die besten traditionellen Oszillatoren und Indikatoren um einen Trend zu bestimmen