Der normale Commodity Channel Index Indikator, geglättet mit Tilsons Algorithmus. Diese Version rechnet die Werte nach jeden Tick. Der Indikator zeichnet in Echtzeit. Die korrekte Berechnung des Glättungsalgorithmus erfordert Datenpuffer für das Speichern und Lesen der Glättungswerte nachdem Schließen einer Bar.



Die Berechnung erfolgt nicht über den gesamten historischen Daten, sondern über eine in "MaxBars" angegebene Anzahl von Bars.





