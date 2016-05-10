CodeBaseKategorien
Indikatoren

CCI T3 Tick - Indikator für den MetaTrader 5

Alexey Topounov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1025
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der normale Commodity Channel Index Indikator, geglättet mit Tilsons Algorithmus. Diese Version rechnet die Werte nach jeden Tick. Der Indikator zeichnet in Echtzeit. Die korrekte Berechnung des Glättungsalgorithmus erfordert Datenpuffer für das Speichern und Lesen der Glättungswerte nachdem Schließen einer Bar.

Die Berechnung erfolgt nicht über den gesamten historischen Daten, sondern über eine in "MaxBars" angegebene Anzahl von Bars.


