CCI T3 ティック - MetaTrader 5のためのインディケータ
Tillsonのアルゴリズムを使用して平滑化された標準コモディティチャンネル指数指標。このバージョンでは再計算はティックごとです。指標はリアルタイムに描画されます。平滑化アルゴリズムが適切に動作するには、バーの閉鎖後に平滑化係数を格納および検索するためのバッファ変数の使用が必要です。
計算は、履歴データ全体ではなく「MaxBars」で指定された数のバーで実行されます。
