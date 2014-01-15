CCI T3 Tick

Participe de nossa página de fãs
O indicador padrão Commodity Channel Index suavizado usando o algoritmo de Tillson. Esta versão é caracterizada pelo recálculo em cada tick. O indicador desenha em tempo real. Bom funcionamento do algoritmo de suavização requer o uso de variáveis de buffer para armazenar e recuperar os coeficientes de alisamento após o fechamento da barra.
O cálculo não é realizado ao longo de todos os dados históricos, mas ao longo de um determinado número de barras "MaxBars".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/940
