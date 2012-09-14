Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI T3 Tick - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3594
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стандартный индикатор Commodity Channel Index, сглаженный алгоритмом Тильсона. В данной версии используется пересчет на каждом тике. Индикатор вырисовывается в режиме
real time. Для правильной работы алгоритма сглаживания используются дополнительные буферные переменные для хранения и восстановления коэфф-тов сглаживания после закрытия бара.
Расчет осуществляется не на всей истории, а на заданном кол-ве баров "MaxBars"
Exp_3rdGenerationXMA
Эксперт на основе изменения направления мувинга 3rd Generation XMAup3x1_Krohabor_D
Эксперт на трех скользящих средних с выходом по стоплосс или тейкпрофит. Выполняется попытка входа по тренду
MultiCurrency
Индикатор MultiCurrency позволяет анализировать одновременно до восьми графиков валют.CandleVisual
Простейшая визуальная интерпретация свечного графика.