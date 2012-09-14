CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CCI T3 Tick - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Topounov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3594
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Стандартный индикатор Commodity Channel Index, сглаженный алгоритмом Тильсона. В данной версии используется пересчет на каждом тике. Индикатор вырисовывается в режиме 

real time.  Для правильной работы алгоритма сглаживания используются дополнительные буферные переменные для хранения и восстановления коэфф-тов сглаживания после закрытия бара.

Расчет осуществляется не на всей истории, а на заданном кол-ве баров "MaxBars"


Exp_3rdGenerationXMA Exp_3rdGenerationXMA

Эксперт на основе изменения направления мувинга 3rd Generation XMA

up3x1_Krohabor_D up3x1_Krohabor_D

Эксперт на трех скользящих средних с выходом по стоплосс или тейкпрофит. Выполняется попытка входа по тренду

MultiCurrency MultiCurrency

Индикатор MultiCurrency позволяет анализировать одновременно до восьми графиков валют.

CandleVisual CandleVisual

Простейшая визуальная интерпретация свечного графика.