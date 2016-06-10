Autor:

andydoc

Este indicador calcula y muestra Dollar Index y 2 medias móviles.



Para que funcione, el bróker debe facilitar cotizaciones para los pares EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.

El índice del dólar se describe muy bien en ICE Dollar Index

Índice del Dólar en los gráficos EURUSD y USDCHF (iguales).

Recomendaciones:

Los períodos de promedio (parámetros short_term_SMA_period y long_term_SMA_period ) pueden ser modificados -por defecto son 20 y 40.

Además, se puede ajustar los colores de las tres líneas en los parámetros del indicador.



El indicador va a trabajar en cualquier gráfico y con cualquier período de tiempo.

Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.



Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.