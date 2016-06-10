Este indicador es una modificación simplificada de la herramienta Monitoring-Spread.

El indicador permite trabajar con el símbolo “invertido” (1 / X) en tiempo real.

Imagen:





Muestra de trabajo de ReverseSymbol





Instrucciones para la instalación:

Iniciar el indicador en el gráfico del instrumento financiero necesario permitiendo el uso de DLL .

. Abrir el gráfico Offline del símbolo “invertido” creado.



