ReverseSymbol - indicador para MetaTrader 4
Este indicador es una modificación simplificada de la herramienta Monitoring-Spread.
El indicador permite trabajar con el símbolo “invertido” (1 / X) en tiempo real.
Instrucciones para la instalación:
- Iniciar el indicador en el gráfico del instrumento financiero necesario permitiendo el uso de DLL.
- Abrir el gráfico Offline del símbolo “invertido” creado.
