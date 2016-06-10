CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ReverseSymbol - indicador para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1262
Ranking:
(9)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador es una modificación simplificada de la herramienta Monitoring-Spread.

El indicador permite trabajar con el símbolo “invertido” (1 / X) en tiempo real.

Imagen:


Muestra de trabajo de ReverseSymbol


Instrucciones para la instalación:

  • Iniciar el indicador en el gráfico del instrumento financiero necesario permitiendo el uso de DLL.
  • Abrir el gráfico Offline del símbolo “invertido” creado.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9390

JS. Niveles JS. Niveles

Niveles de soporte y resistencia

Auto-Fibonacci Auto-Fibonacci

El indicador crea los objetos de retroceso de Fibonacci en el gráfico y los actualiza automáticamente. En los ajustes se puede modificar el número de barras y el método del cálculo.

BackToFuture BackToFuture

El indicador “Regreso al futuro” dibuja de antemano las próximas barras en el Probador, herramienta del análisis.

DXY Dollar Index DXY Dollar Index

Este indicador calcula y muestra Dollar Index y 2 medias móviles. Para que funcione, el bróker debe facilitar cotizaciones para los pares EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.