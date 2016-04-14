Urheber

andydoc

Dieser Indikator berechnet und zeichnet den Dollar Index und zwei definierbare gleitende Durchschnitte. Damit dieses funktioniert, muss ihr Broker alle notwendigen Kurse für die folgenden Währungspaare liefern, d.h. EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.

Hier wird der Dollar Index ausführlich beschrieben: ICE Dollar Index

Der Indikator verhält sich bei den beiden Währungspaaren exakt gleich.

Empfehlungen: