CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DXY Dollar Index - Indikator für den MetaTrader 4

Andrew Thompson | German English Русский Español Português
Ansichten:
1954
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber

andydoc

Dieser Indikator berechnet und zeichnet den Dollar Index und zwei definierbare gleitende Durchschnitte. Damit dieses funktioniert, muss ihr Broker alle notwendigen Kurse für die folgenden Währungspaare liefern, d.h. EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.

Hier wird der Dollar Index ausführlich beschrieben: ICE Dollar Index

Der Indikator verhält sich bei den beiden Währungspaaren exakt gleich.

Empfehlungen:

  • Die Periode für den gleitenden Durchschnitt kann natürlich geändert werden - Vorgaben sind 20 und 40
  • Dieser Indikator arbeitet in jedem chart und mit jeder Periode.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9397

ReverseSymbol ReverseSymbol

Mit diesem Indikator ist die Arbeit mit umgekehrten Symbolen möglich (Beispiel: USDGBP)

JS.Levels JS.Levels

Dieser Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandslinien an

Frohes neues Jahr Frohes neues Jahr

Frohes neues Jahr 2010

Multi Moving Average Multi Moving Average

Diese Indikator zeigt Informationen über vier gleitende Durchschnitte in einem separaten Fenster.