DXY Dollar Index - Indikator für den MetaTrader 4
Urheber
Dieser Indikator berechnet und zeichnet den Dollar Index und zwei definierbare gleitende Durchschnitte. Damit dieses funktioniert, muss ihr Broker alle notwendigen Kurse für die folgenden Währungspaare liefern, d.h. EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.
Hier wird der Dollar Index ausführlich beschrieben: ICE Dollar Index
Der Indikator verhält sich bei den beiden Währungspaaren exakt gleich.
Empfehlungen:
- Die Periode für den gleitenden Durchschnitt kann natürlich geändert werden - Vorgaben sind 20 und 40
- Dieser Indikator arbeitet in jedem chart und mit jeder Periode.
