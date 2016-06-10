¡Hola!

El indicador “Regreso al futuro” dibuja de antemano las próximas barras en el Probador.

Trabaja sólo en el Probador de estrategias, en modo de visualización y en el período de tiempo no menos de M5.

Dibuja de antemano el diapasón de futuras barras. Recordaré que el desplazamiento del gráfico a la derecha se regula por el triángulo en la parte superior del gráfico de precios Chart shift.

Sentido del uso: pruebas y estudio.

Conviene, por ejemplo, para probar diferentes tipos del trailing en combinación con mi EA Simulador de trading 2, análisis de las calidades “profetales” de diferentes métodos e indicadores.



BackToFuture





¡Es una lástima que no se puede hacer así en real!