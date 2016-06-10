CodeBaseSecciones
BackToFuture - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов
1468
(8)
BackToFuture.mq4 (5.28 KB) ver
¡Hola!

El indicador “Regreso al futuro” dibuja de antemano las próximas barras en el Probador.

Trabaja sólo en el Probador de estrategias, en modo de visualización y en el período de tiempo no menos de M5.

Dibuja de antemano el diapasón de futuras barras. Recordaré que el desplazamiento del gráfico a la derecha se regula por el triángulo en la parte superior del gráfico de precios Chart shift.

Sentido del uso: pruebas y estudio.

Conviene, por ejemplo, para probar diferentes tipos del trailing en combinación con mi EA Simulador de trading 2, análisis de las calidades “profetales” de diferentes métodos e indicadores.


BackToFuture


¡Es una lástima que no se puede hacer así en real!

