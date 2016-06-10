Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BackToFuture - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1468
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
¡Hola!
El indicador “Regreso al futuro” dibuja de antemano las próximas barras en el Probador.
Trabaja sólo en el Probador de estrategias, en modo de visualización y en el período de tiempo no menos de M5.
Dibuja de antemano el diapasón de futuras barras. Recordaré que el desplazamiento del gráfico a la derecha se regula por el triángulo en la parte superior del gráfico de precios Chart shift.
Sentido del uso: pruebas y estudio.
Conviene, por ejemplo, para probar diferentes tipos del trailing en combinación con mi EA Simulador de trading 2, análisis de las calidades “profetales” de diferentes métodos e indicadores.
BackToFuture
¡Es una lástima que no se puede hacer así en real!
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9395
Es un gráfico prácticamente funcional del instrumento financiero “invertido”.JS. Niveles
Niveles de soporte y resistencia
Este indicador calcula y muestra Dollar Index y 2 medias móviles. Para que funcione, el bróker debe facilitar cotizaciones para los pares EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.Happy New Year
Happy New Year 2010