Multi Moving Average es el indicador que muestra la información sobre cuatro Medias Móviles (MA) en la subventana del gráfico.

Este indicador es muy cómodo en cuanto a los ajustes: las variables globales contienen los parámetros de entrada de cada una de cuatro MAs:

Período promedio (period).

Método del cálculo de la media móvil (ma_method).

Precio utilizado para el cálculo de la media móvil (applied_price).

así como, ajustes flexibles para la etiqueta de texto:

Colocación de la etiqueta de texto (bool).



Desplazamiento vertical de la etiqueta de texto (double).

Desplazamiento horizontal de la etiqueta de texto (int).

Color de la etiqueta de texto según la posición de MA respecto al precio Bid: más arriba/más abajo.

Este indicador ha sido ideado durante el intento de “simplificar” al máximo el gráfico de precios. En primer lugar se trataba de las MAs: había que quitarlas del gráfico sin perder al mismo tiempo la información necesaria. De esta manera, este indicador tiene tres funciones.

Muestra el estado actual de la media móvil: subida o caída (color correspondiente).

Muestra el estado de la media móvil respecto al precio (o MA con el período 1): más arriba/más abajo (color correspondiente de la etiqueta de texto).

De esta manera, configurando los períodos de las MAs, se puede juzgar sobre la tendencia general en el mercado, ¡dejando al mismo tiempo el gráfico de precios libre!







Para todas las cuestiones relacionadas con las mejoras del indicador, por favor, mándenme mensajes privados.