Автор:

andydoc

Данный индикатор вычисляет и показывает Dollar Index и 2 скользящие средние.



Для того, чтобы он работал, нужно чтобы брокер предоставлял котировки по парам EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.

Индекс доллара хорошо описан в ICE Dollar Index

Индекс Доллара на графиках EURUSD и USDCHF (одинаковые).

Рекомендации:

Периоды усреднения (параметры short_term_SMA_period и long_term_SMA_period ) можно изменять - по умолчанию 20 и 40.

и ) можно изменять - по умолчанию 20 и 40. Цвета всех трех линий также могут быть настроены в параметрах индикатора.



Индикатор будет работать на любом графике и на любом таймфрейме.

Примечание Редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии



Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.