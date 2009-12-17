CodeBaseРазделы
Индикаторы

DXY Dollar Index - индикатор для MetaTrader 4

Andrew Thompson
Автор:

andydoc

Данный индикатор вычисляет и показывает Dollar Index и 2 скользящие средние.

Для того, чтобы он работал, нужно чтобы брокер предоставлял котировки по парам EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.

Индекс доллара хорошо описан в ICE Dollar Index


Индекс Доллара на графиках EURUSD и USDCHF (одинаковые).

Рекомендации:

  • Периоды усреднения (параметры short_term_SMA_period и long_term_SMA_period) можно изменять - по умолчанию 20 и 40.
  • Цвета всех трех линий также могут быть настроены в параметрах индикатора.
  • Индикатор будет работать на любом графике и на любом таймфрейме.

Примечание Редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9397

