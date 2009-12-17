Ставь лайки и следи за новостями
DXY Dollar Index - индикатор для MetaTrader 4
- 11312
Данный индикатор вычисляет и показывает Dollar Index и 2 скользящие средние.
Для того, чтобы он работал, нужно чтобы брокер предоставлял котировки по парам EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.
Индекс доллара хорошо описан в ICE Dollar Index
Индекс Доллара на графиках EURUSD и USDCHF (одинаковые).
Рекомендации:
- Периоды усреднения (параметры short_term_SMA_period и long_term_SMA_period) можно изменять - по умолчанию 20 и 40.
- Цвета всех трех линий также могут быть настроены в параметрах индикатора.
- Индикатор будет работать на любом графике и на любом таймфрейме.
Примечание Редакции:
Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии
Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9397
По сравнению с первой версией индикатора добавлена возможность указания интервала в минутах. Также отображается ширина канала в пунктах.
