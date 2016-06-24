Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
O Índice do Dólar DXY - indicador para MetaTrader 4
Autor:
Este indicador calcula e exibe o índice do dólar e 2 médias móveis definíveis. Para que ele funcione, a corretora deve fornecer os preços para todos os pares de referência, ou seja, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF.
O índice do dólar é bem descrito aqui: ICE Dollar Index
O indicador contra 2 pares, ler exatamente o mesmo.
Recomendações:
- Os períodos para as médias móveis podem ser alteradas - Os padrões são 20 e 40
- O indicador irá funcionar em qualquer gráfico e em qualquer período.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9397
