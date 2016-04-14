Dieser Indikator ist eine vereinfachte Version von dem Monitoring-Spread Tool.

Er erlaubt es umgekehrte Symbole (1 / X) in Echtzeit zu verwenden.



Bild:







Beispiel



Wie es verwendet wird:

Fügen Sie diesen Indikator einem Chart hinzu und machen Sie ein Häkchen bei" DLL Aufrufe erlauben ".

". Öffnen Sie einen Chart mit einem umgekehrten Symbol im Offline -Modus (File->Open Offline).

Nachtrag:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.



Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.

