Descripción:

El indicador crea los objetos de retroceso de Fibonacci en el gráfico y los actualiza automáticamente.

Para buscar los extremos de la marcación, en el indicador se puede usar los valores High/Low o los precios Open/Close (el tipo del cálculo se define por el valor price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).

En los ajustes se puede especificar el número de barras para el cálculo del máximo (Band_period)









Ajustes del indicador (Band_period, price_type)



Ajustes de colores





Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72





Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.