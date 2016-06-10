Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Auto-Fibonacci - indicador para MetaTrader 4
- 3212
Descripción:
El indicador crea los objetos de retroceso de Fibonacci en el gráfico y los actualiza automáticamente.
Para buscar los extremos de la marcación, en el indicador se puede usar los valores High/Low o los precios Open/Close (el tipo del cálculo se define por el valor price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).
En los ajustes se puede especificar el número de barras para el cálculo del máximo (Band_period)
Ajustes del indicador (Band_period, price_type)
Ajustes de colores
Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72
Nota de redacción:
Este indicador es la traducción de la versión en inglés.
Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9383
