Indicadores

Auto-Fibonacci - indicador para MetaTrader 4

Julien | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
3212
Ranking:
(11)
Publicado:
Actualizado:
AutoFibo.mq4 (2.78 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Descripción:

El indicador crea los objetos de retroceso de Fibonacci en el gráfico y los actualiza automáticamente.

Para buscar los extremos de la marcación, en el indicador se puede usar los valores High/Low o los precios Open/Close (el tipo del cálculo se define por el valor price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).

En los ajustes se puede especificar el número de barras para el cálculo del máximo (Band_period)



Ajustes del indicador (Band_period, price_type)

Ajustes de colores



Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72


Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9383

