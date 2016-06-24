CodeBaseSeções
Indicadores

ReverseSymbol - indicador para MetaTrader 4

Este indicador é a versão simplificada da ferramenta Monitoring-Spread.

Ele permite usar os símbolos invertidos (1 / X) em tempo real.

Imagem:


Exemplo do ReverseSymbol

Como usar:

  • Anexe o indicador no gráfico, defina "permitir o uso de DLL".
  • Abra o gráfico do símbolo "reverso" em modo offline (File->Open Off-line).

Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9390

