ReverseSymbol - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 987
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este indicador é a versão simplificada da ferramenta Monitoring-Spread.
Ele permite usar os símbolos invertidos (1 / X) em tempo real.
Imagem:
Exemplo do ReverseSymbol
Como usar:
- Anexe o indicador no gráfico, defina "permitir o uso de DLL".
- Abra o gráfico do símbolo "reverso" em modo offline (File->Open Off-line).
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9390
