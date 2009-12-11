Смотри, как бесплатно скачать роботов
ReverseSymbol - индикатор для MetaTrader 4
Данный индикатор является упрощенной модификацией Monitoring-Spread инструментария.
Индикатор позволяет работать с изменяющимся в реальном времени "перевернутым" (1 / X) торговым инструментом.
Иллюстрация работы индикатора ReverseSymbol
Инструкция по установке:
- Запустить индикатор на графике нужного торгового инструмента, разрешив использование DLL.
- Открыть Offline-график созданного "перевернутого" торгового инструмента.
