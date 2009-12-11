CodeBaseРазделы
Индикаторы

ReverseSymbol - индикатор для MetaTrader 4

Russian English Español Deutsch Português
8211
(9)
Данный индикатор является упрощенной модификацией Monitoring-Spread инструментария.

Индикатор позволяет работать с изменяющимся в реальном времени "перевернутым" (1 / X) торговым инструментом.

Картинка:


Иллюстрация работы индикатора ReverseSymbol


Инструкция по установке:

  • Запустить индикатор на графике нужного торгового инструмента, разрешив использование DLL.
  • Открыть Offline-график созданного "перевернутого" торгового инструмента.


