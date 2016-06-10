Descripción:



Utiliza los valores mensuales High - Low de las velas.

Para mostrar todos los niveles, hay que descargar el historial.

En la segunda versión, los valores H y L se muestran con colores diferentes indicando el mes/año. Además, hay posibilidad de mostrar high/low sólo para los últimos N meses, en vez del historial completo.







Versión 1.





Versión 2.

