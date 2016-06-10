CodeBaseSecciones
JS. Niveles - indicador para MetaTrader 4

JS_Sergey
1165
(7)
Descripción:

Utiliza los valores mensuales High - Low de las velas.

Para mostrar todos los niveles, hay que descargar el historial.

En la segunda versión, los valores H y L se muestran con colores diferentes indicando el mes/año. Además, hay posibilidad de mostrar high/low sólo para los últimos N meses, en vez del historial completo.




Versión 1.


Versión 2.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9389

Auto-Fibonacci Auto-Fibonacci

El indicador crea los objetos de retroceso de Fibonacci en el gráfico y los actualiza automáticamente. En los ajustes se puede modificar el número de barras y el método del cálculo.

Nivel del Punto muerto (breakeven) Nivel del Punto muerto (breakeven)

El script muestra el nivel del punto muerto (breakeven) para las posiciones abiertas.

ReverseSymbol ReverseSymbol

Es un gráfico prácticamente funcional del instrumento financiero “invertido”.

BackToFuture BackToFuture

El indicador “Regreso al futuro” dibuja de antemano las próximas barras en el Probador, herramienta del análisis.