JS. Niveles - indicador para MetaTrader 4
Utiliza los valores mensuales High - Low de las velas.
Para mostrar todos los niveles, hay que descargar el historial.
En la segunda versión, los valores H y L se muestran con colores diferentes indicando el mes/año. Además, hay posibilidad de mostrar high/low sólo para los últimos N meses, en vez del historial completo.
Versión 1.
Versión 2.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9389
