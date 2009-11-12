Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор выводит в виде гистограммы (заимствованная идея) минимальные (красный), средние (зеленый) и максимальные (синий) значения спреда на соответствующих барах.
Подобный мониторинг спреда удобен для сравнения торговых условий различных брокеров, а также для анализа динамики изменения спредов.
Иллюстрация работы индикатора на реальных и синтетических торговых парах. Брокер X.
Собранная информация не теряется при удалении индикатора и визуализируется при установке индикатора на график.
Также в индикаторе реализована визуализация спреда синтетических торговых пар.
Иллюстрация работы индикатора на реальных и синтетических торговых парах. Брокер Y.
Для этого требуется выполнить следующие шаги:
- запустить прилагаемый EXP_Monitoring-Synthetic эксперт на интересующей (в качестве синтетики) реальной паре. При этом понадобится в настройках эксперта указать валюту (Currency), через которую будет вычисляться синтетическая пара;
- открыть offline-график образованной (XXXYYY_ZZZ) синтетической пары (график будет автоматически обновляться с приходом нового бара);
- Установить на открытый offline-график IND_Monitoring-Spread индикатор.
На приведенных выше скриншотах графики справа - синтетические пары EURCAD (через USD, т.е. через EURUSD и USDCAD) и GBPJPY (через EUR, т.е. через EURGBP и EURJPY). IND_Monitoring-Spread индикатор на каждом из этих графиков показывает динамику изменения спреда соответствующей синтетической пары.
Для анализа работы стратегий на синтетических парах имеется возможность в дальнейшем подставлять в тестер стратегий, в качестве реальных, сгенерированные таким образом исторические данные синтетических пар и учитывать особенности изменения их спредов.
EXP_Monitoring-Synthetic эксперт зацикленного типа, поэтому может запускаться и как скрипт (при закрытии терминала скрипт автоматически удаляется с графика). Также, как и индикатор выше, эксперт не теряет собранные исторические данные синтетических пар.
Предложенный код можно модифицировать таким образом, чтобы offline-график обновлялся в реальном времени, но это потребует на порядки больше вычислительных ресурсов, нежели в текущей версии, где обновления происходят с приходом нового бара.
Для автообновления offline-графиков необходимо разрешение на использование DLL.
