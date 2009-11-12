Индикатор выводит в виде гистограммы (заимствованная идея) минимальные (красный), средние (зеленый) и максимальные (синий) значения спреда на соответствующих барах.

Подобный мониторинг спреда удобен для сравнения торговых условий различных брокеров, а также для анализа динамики изменения спредов.



Иллюстрация работы индикатора на реальных и синтетических торговых парах. Брокер X.

Собранная информация не теряется при удалении индикатора и визуализируется при установке индикатора на график.

Также в индикаторе реализована визуализация спреда синтетических торговых пар.



Иллюстрация работы индикатора на реальных и синтетических торговых парах. Брокер Y.

Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- запустить прилагаемый EXP_Monitoring-Synthetic эксперт на интересующей (в качестве синтетики) реальной паре. При этом понадобится в настройках эксперта указать валюту ( Currency ), через которую будет вычисляться синтетическая пара;

- открыть offline-график образованной (XXXYYY_ZZZ) синтетической пары (график будет автоматически обновляться с приходом нового бара);

- Установить на открытый offline-график IND_Monitoring-Spread индикатор.

На приведенных выше скриншотах графики справа - синтетические пары EURCAD (через USD, т.е. через EURUSD и USDCAD) и GBPJPY (через EUR , т.е. через EURGBP и EURJPY). IND_Monitoring-Spread индикатор на каждом из этих графиков показывает динамику изменения спреда соответствующей синтетической пары.

Для анализа работы стратегий на синтетических парах имеется возможность в дальнейшем подставлять в тестер стратегий, в качестве реальных, сгенерированные таким образом исторические данные синтетических пар и учитывать особенности изменения их спредов.

EXP_Monitoring-Synthetic эксперт зацикленного типа, поэтому может запускаться и как скрипт (при закрытии терминала скрипт автоматически удаляется с графика). Также, как и индикатор выше, эксперт не теряет собранные исторические данные синтетических пар.

Предложенный код можно модифицировать таким образом, чтобы offline-график обновлялся в реальном времени, но это потребует на порядки больше вычислительных ресурсов, нежели в текущей версии, где обновления происходят с приходом нового бара.

Для автообновления offline-графиков необходимо разрешение на использование DLL.