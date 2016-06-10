Support and Resistance

El indicador ayuda a construir las ondas de Elliott descritas en el libro de Bill Williamas “Caos de Trading”.

El script muestra el nivel del punto muerto (breakeven) para las posiciones abiertas.

El indicador crea los objetos de retroceso de Fibonacci en el gráfico y los actualiza automáticamente. En los ajustes se puede modificar el número de barras y el método del cálculo.