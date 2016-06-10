CodeBaseSecciones
Support and Resistance - indicador para MetaTrader 4

El indicador Support and Resistance que muestra los niveles de soporte y resistencia a base del indicador Fractals. Los niveles de soporte se construyen a base de los fractales hacia abajo, y los niveles de resistencia se construyen a base de los fractales hacia arriba.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9373

