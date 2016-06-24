Descrição:

Este indicador irá criar um objeto de retração de Fibonacci em seu gráfico e auto-atualizar seus valores.

Você pode indicar se você prefere usar os valores clássicos de Máxima/Mínima ou o menos clássico Abertura/Fechamento (price_type: 0 = Máxima/Mínima, 1 = Abertura/Fechamento).

Você também pode definir quantas barras ele deve olhar para trás da máxima (Band_period).









Configurações do indicador (Band_period, price_type)



Configurações das cores





Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Período=72