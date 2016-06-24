Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Auto-Fibonacci - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 3593
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
Este indicador irá criar um objeto de retração de Fibonacci em seu gráfico e auto-atualizar seus valores.
Você pode indicar se você prefere usar os valores clássicos de Máxima/Mínima ou o menos clássico Abertura/Fechamento (price_type: 0 = Máxima/Mínima, 1 = Abertura/Fechamento).
Você também pode definir quantas barras ele deve olhar para trás da máxima (Band_period).
Configurações do indicador (Band_period, price_type)
Configurações das cores
Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Período=72
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9383
O script mostra o nível de preços, onde o lucro total para todas as posições abertas serão não-negativas (sem nível de perda, ou nível de preço break-even).Suporte e Resistência
Indicador de Suporte e Resistência.
Ele mostra os níveis de suporte e resistênciaReverseSymbol
Ele permite trabalhar com símbolos inversos (por exemplo USDGBP)