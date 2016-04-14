Beschreibung:

Dieser Indikator erzeugt ein Fibonacci-Retracement-Objekt auf ihrem Chart und aktualisiert automatisch seine Werte.

Sie können angeben ob sie die klassischen High/Low Werte bevorzugen, oder die weniger klassische Methode mit Open/Close-Kursen (price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).

Sie können auch definieren, wieviele Bars für die Berechnung maximal verwendet werden sollen (Band_period).









Indikatoreinstellungen (Band_period, price_type)



Color settings







Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72