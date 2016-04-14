CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Auto-Fibonacci - Indikator für den MetaTrader 4

Julien | German English Русский Español Português
Ansichten:
1749
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
AutoFibo.mq4 (2.78 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:

Dieser Indikator erzeugt ein Fibonacci-Retracement-Objekt auf ihrem Chart und aktualisiert automatisch seine Werte.

Sie können angeben ob sie die klassischen High/Low Werte bevorzugen, oder die weniger klassische Methode mit Open/Close-Kursen (price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).

Sie können auch definieren, wieviele Bars für die Berechnung maximal verwendet werden sollen (Band_period).



Indikatoreinstellungen (Band_period, price_type)

Color settings



Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9383

Break-even price level (without loss level) Break-even price level (without loss level)

Dieses Skript zeigt den Kurs an, an dem der gesamte Profit für alle offenen Positionen nicht negativ ist. (Ohne Verlust-Level, oder Break-Even Preis-Level)

Support and Resistance Support and Resistance

Support and Resistance Indikator.

JS.Levels JS.Levels

Dieser Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandslinien an

ReverseSymbol ReverseSymbol

Mit diesem Indikator ist die Arbeit mit umgekehrten Symbolen möglich (Beispiel: USDGBP)