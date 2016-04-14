und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Auto-Fibonacci - Indikator für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Dieser Indikator erzeugt ein Fibonacci-Retracement-Objekt auf ihrem Chart und aktualisiert automatisch seine Werte.
Sie können angeben ob sie die klassischen High/Low Werte bevorzugen, oder die weniger klassische Methode mit Open/Close-Kursen (price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).
Sie können auch definieren, wieviele Bars für die Berechnung maximal verwendet werden sollen (Band_period).
Indikatoreinstellungen (Band_period, price_type)
Color settings
Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9383
