Scripts

Nivel del Punto muerto (breakeven) - script para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1824
Ranking:
(13)
Publicado:
Descripción:

El script muestra el nivel del punto muerto (breakeven) para las posiciones abiertas.

Si cerramos todas las posiciones abiertas al alcanzar este nivel, el beneficio total de todas las posiciones cerradas no va a ser negativo.

Imagen:


Resultados del trading del Asesor Experto que utiliza este método: VER

