Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Nivel del Punto muerto (breakeven) - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1824
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
El script muestra el nivel del punto muerto (breakeven) para las posiciones abiertas.
Si cerramos todas las posiciones abiertas al alcanzar este nivel, el beneficio total de todas las posiciones cerradas no va a ser negativo.
Imagen:
Resultados del trading del Asesor Experto que utiliza este método: VER
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9375
El indicador que muestra los niveles de soporte y resistencia a base del indicador Fractals.Indicador ONDAS DE ELLIOTT
El indicador ayuda a construir las ondas de Elliott descritas en el libro de Bill Williamas “Caos de Trading”.
El indicador crea los objetos de retroceso de Fibonacci en el gráfico y los actualiza automáticamente. En los ajustes se puede modificar el número de barras y el método del cálculo.JS. Niveles
Niveles de soporte y resistencia