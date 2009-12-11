Ставь лайки и следи за новостями
Auto-Fibonacci - индикатор для MetaTrader 4
- 10841
Описание:
Индикатор создает разметку Фибоначчи на графике и автоматически обновляет значения.
Для поиска границ разметки в индикаторе есть возможность использовать значения High/Low или цены Open/Close (тип расчета определяется значением переменной price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).
В настройках можно задать количество баров для вычисления максимума (Band_period)
Настройки индикатора (Band_period, price_type)
Цветовые настройки
Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72
Примечание редакции:
Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.
Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9383
