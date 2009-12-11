Описание:

Индикатор создает разметку Фибоначчи на графике и автоматически обновляет значения.

Для поиска границ разметки в индикаторе есть возможность использовать значения High/Low или цены Open/Close (тип расчета определяется значением переменной price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).

В настройках можно задать количество баров для вычисления максимума (Band_period)









Настройки индикатора (Band_period, price_type)



Цветовые настройки





Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72





Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.