Auto-Fibonacci - индикатор для MetaTrader 4

Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
10841
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Описание:

Индикатор создает разметку Фибоначчи на графике и автоматически обновляет значения.

Для поиска границ разметки в индикаторе есть возможность использовать значения High/Low или цены Open/Close (тип расчета определяется значением переменной price_type: 0 = High/Low, 1 = Open/Close).

В настройках можно задать количество баров для вычисления максимума (Band_period)



Настройки индикатора (Band_period, price_type)

Цветовые настройки



Auto-Fibonacci - AUDUSD H1, Period=72


Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9383

