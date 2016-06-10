Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Abrir y cerrar órdenes usando las líneas móviles - Asesor Experto para MetaTrader 4
Descripción:
El EA dibuja 4 líneas "LINE BUY", "LINE SELL" y dos líneas "CLOSE".
Su tarea es moverlas a donde pretende hacer una determinada acción con la orden. Pues, Вuy, Sell, Close.
Las órdenes se abren o se cierran cuando Ask está por encima de la línea, y Bid está por debajo de la línea correspondiente. Es decir, el precio cruza una de 4 líneas.
Imagen:
En la imagen se muestra el ejemplo de negociación.
Se puede reducir el número de las líneas usando las variables.
DRAW_SELL - dibujar línea Sell
DRAW_BUY - dibujar línea Buy
DRAW_CLOSE1 - dibujar línea Close1
DRAW_CLOSE2 - dibujar línea Close2
Hay algunas variables externas adicionales: lot - tamaño del lote y order - número máximo de órdenes. Las líneas CLOSE rectas se puede usar como trailing stop colocándolas bajo un determinado ángulo.
El EA ha sido creado a base del indicador signallines. Otros trabajos míos están aquí: https://www.mql5.com/ru/users/cmillion/publications ¡Suerte!
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9347
