Les presento la nueva versión del indicador Interés Abierto Online ©

Ahora este indicador se ha hecho aún más intuitivo gracias a su nuevo diseño gráfico.

Determinación automática del fondo y reconstrucción del esquema de colores;

Hay posibilidad de mostrar en el historial sólo los niveles más cercanos al precio y sus valores, o mostrar todos 15 strikes.

Es posible editar el brillo de los niveles, mostrar sólo el fondo de los niveles. Los valores numéricos del ratio de IA por Call\Put son opcionales. Los niveles históricos son opcionales.

Cuando los valores del IA Put superan los del IA Call, el indicador se pone rojo (color de la posición corta), cuando Call supera Put, se pone azul (color de posiciones largas). La profundidad del color y el brillo corresponde a la relación cuantitativa del IA de este nivel al IA máximo para esta fecha. Ahora la fuerza del nivel es más visual. El valor numérico del nivel corresponde al ratio Call/Put.