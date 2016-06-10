Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Nueva versión del indicador Interés Abierto Online © - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2124
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Les presento la nueva versión del indicador Interés Abierto Online ©
Ahora este indicador se ha hecho aún más intuitivo gracias a su nuevo diseño gráfico.
Determinación automática del fondo y reconstrucción del esquema de colores;
Hay posibilidad de mostrar en el historial sólo los niveles más cercanos al precio y sus valores, o mostrar todos 15 strikes.
Hay posibilidad de mostrar en el historial sólo los niveles más cercanos al precio y sus valores, o mostrar todos 15 strikes.
Es posible editar el brillo de los niveles, mostrar sólo el fondo de los niveles. Los valores numéricos del ratio de IA por Call\Put son opcionales. Los niveles históricos son opcionales.
Cuando los valores del IA Put superan los del IA Call, el indicador se pone rojo (color de la posición corta), cuando Call supera Put, se pone azul (color de posiciones largas). La profundidad del color y el brillo corresponde a la relación cuantitativa del IA de este nivel al IA máximo para esta fecha. Ahora la fuerza del nivel es más visual. El valor numérico del nivel corresponde al ratio Call/Put.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9334
macd sample 1010
Este EA puede ganar 10000 USD al mes, a veces menos, pero es siempre rentable.Asesor Experto cluster
Buscando la divisa fuerte y débil
ytg_DveMashki_ind_w_Signals
El indicador muy cómodo ytg_DveMashki_ind del autor Yuriy Tokman ha sido completado con dos líneas de señales. Aplicación útil para los aficionados a EWAAbrir y cerrar órdenes usando las líneas móviles
Abrir y cerrar órdenes usando las líneas móviles