Der Expert Advisor zeichnet 4 Linien: "BUY LINE", "SELL LINE" und zwei zugehörige "CLOSE" Linien.

Ihre Aufgabe ist es, diese Linien zu den gewünschten Preisen zu bewegen.Für Buy, Sell und Close.



Die Orders werden geöffnet und geschlossen in dem Moment, wo der Preis die entsprechende Linie berührt. Beispiel für den Kauf: wenn der Ask-Kurs die "Buy LINE" berührt, und für den Verkauf: wenn der Bid-Kurs die "SELL LINE" berührt, das gleiche gilt für Die "CLOSE"-Linie.



Hier ist ein Beispiel

Die gesamte Anzahl der Linien kann mit Hilfe der Linien reduziert werden:

DRAW_SELL - zeichnen der Sell-Linie

DRAW_BUY - zeichnen der Buy-Linie

DRAW_CLOSE1 - zeichnen der Close1 Linie

DRAW_CLOSE2 - zeichnen der Close2-Linie



Es gibt ein paar externe Variablen: lot - Lotgröße und order - Die maximale Anzahl der erlaubten Orders. Die Close-Linie kann auch als Trailingstop verwendet werden. Wählen Sie einfach den richtigen Winkel.



Der Expert Advisor wurde mit Hilfe The signal lines with alert after crossing entwickelt. Sie finden meine anderen Projekte hier. Viel Erfolg!





Nachtrag:



Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.

