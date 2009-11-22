Описание:



Советник прорисовывает 4 линии "LINE BUY", "LINE SELL" и две линии "CLOSE".



Ваша задача переместить линии туда, где Вы предполагаете делать определенное действие с ордером. Соответственно Вuy, Sell, Close.



Ордера выставляются или закрываются в тот момент, когда Ask выше линии, а Bid ниже соответствующей линии. Т.е. происходит пересечение ценой одной из 4х линии.

Картинка:



На рисунке показан пример торговли

Количество линий можно сократить, используя переменные

DRAW_SELL - рисовать отрезки Sell

DRAW_BUY - рисовать отрезки Buy

DRAW_CLOSE1 - рисовать отрезки Close1

DRAW_CLOSE2 - рисовать отрезки Close2





Дополнительно введены внешние переменные lot - размер лота и order - максимальное кол-во ордеров. Прямые CLOSE можно использовать как трейлинг, расположив их под определенным углом.



Советник создан на основе индикатора signallines, другие мои работы https://www.mql5.com/ru/users/cmillion/publications Удачи!