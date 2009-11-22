CodeBaseРазделы
Советники

Установка и закрытие ордеров с помощью перемещаемых линий - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Советник прорисовывает 4 линии "LINE BUY", "LINE SELL" и две линии "CLOSE".

Ваша задача переместить линии туда, где Вы предполагаете делать определенное действие с ордером. Соответственно Вuy, Sell, Close.

Ордера выставляются или закрываются в тот момент, когда Ask выше линии, а Bid ниже соответствующей линии. Т.е. происходит пересечение ценой одной из 4х линии.

Картинка:

На рисунке показан пример торговли

Количество линий можно сократить, используя переменные

DRAW_SELL - рисовать отрезки Sell
DRAW_BUY - рисовать отрезки Buy
DRAW_CLOSE1 - рисовать отрезки Close1
DRAW_CLOSE2 - рисовать отрезки Close2

Дополнительно введены внешние переменные lot - размер лота и order - максимальное кол-во ордеров. Прямые CLOSE можно использовать как трейлинг, расположив их под определенным углом.

Советник создан на основе индикатора signallines, другие мои работы https://www.mql5.com/ru/users/cmillion/publications Удачи!

