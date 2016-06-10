Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Stochastic3 muestra los gráficos de tres períodos en una ventana - indicador para MetaTrader 4
Mi primera estrategia se basaba en comprar cuando los Estocásticos de varios períodos estarían por debajo de 20, y vender cuando estarían por encima de 80.
No era muy conveniente cambiar los períodos a menudo: pues me he facilitado el trabajo, tal vez sea útil para alguien.
Este indicador Stochastic3 muestra los gráficos de tres períodos en una ventana y calcula la línea media.
