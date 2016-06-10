CodeBaseSecciones
Stochastic3 muestra los gráficos de tres períodos en una ventana - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Spanish English Русский Deutsch Português
Publicado:
Actualizado:
Mi primera estrategia se basaba en comprar cuando los Estocásticos de varios períodos estarían por debajo de 20, y vender cuando estarían por encima de 80.

No era muy conveniente cambiar los períodos a menudo: pues me he facilitado el trabajo, tal vez sea útil para alguien.

Este indicador Stochastic3 muestra los gráficos de tres períodos en una ventana y calcula la línea media.

Imagen:

Otros trabajos míos están aquí: https://www.mql5.com/ru/users/cmillion/publications ¡Suerte!


Stochastic3_v2.mq4


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9352

