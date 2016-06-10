Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Líneas indicadoras con señal tras su intersección - indicador para MetaTrader 4
Autor:
Vlatimir Hlystov
Cuando el precio se acerca a las líneas de señal, el indicador muestra una señal (Alert). Las líneas de señal puede tener cualquier ángulo.
La cosa es que mostrar la señal por la línea horizontal no supone ningún problema, pero las líneas de tendencia casi nunca son horizontales.
Inicialmente, las líneas de señal se construyen sobre las bandas rectas de soporte y resistencia.Se puede mover la línea de señal en un lugar necesario usando el ratón. Cuando el precio Bid se acerca a la línea de señal a la distancia establecida (en puntos), se muestra la ventana Alert con el nombre de la línea cruzada. Dependiendo de la variable “eliminar_segmentos”, se dibujan nuevas secciones después del cambio del período. El número de las líneas de señal no está limitado. Se puede renombrar la línea de señal, lo importante es dejar la palabra “límite”.Cuando la señal se active, en la ventana Alert se muestrará el nombre de la línea cruzada. Por ejemplo, “Cruce del límite del soporte M15 yo quería poner Buy”
La señal se muestra al acercarse (punto) “Establecer” o "Set" para la versión en. Si ponemos el parámetro =0 la señal no va a mostrarse.
Para usar el indicador, hay que colocarlo en la “carpeta de datos del terminal\MQL4\Indicators” y adjuntarlo al gráfico.
¡Suerte!
