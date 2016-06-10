CodeBaseSecciones
ytg_DveMashki_ind_w_Signals - indicador para MetaTrader 4

Descripción:

Seguramente a muchos traders les ha gustado el indicador ytg_DveMashki_ind del autor SATOP

Es cómodo para el seguimiento visual de MACD estándar en el gráfico de precios.

Este indicador ha sido completado con las líneas de señales. Lo único que MACD estándar tiene una sola línea, aquí se puede configurar dos.

Creo que algunos estarán muy interesados en esta adición, sobre todo los aficionados a EWA.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9335

