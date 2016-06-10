Descripción:

Seguramente a muchos traders les ha gustado el indicador ytg_DveMashki_ind del autor SATOP

Es cómodo para el seguimiento visual de MACD estándar en el gráfico de precios.

Este indicador ha sido completado con las líneas de señales. Lo único que MACD estándar tiene una sola línea, aquí se puede configurar dos.

Creo que algunos estarán muy interesados en esta adición, sobre todo los aficionados a EWA.









