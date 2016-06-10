CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

RobotPowerM5 meta4V12 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1270
Ranking:
(10)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

    Asesor Experto RobotPowerM5_meta4V12.

    Resultados de la prueba:








Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9348

Abrir y cerrar órdenes usando las líneas móviles Abrir y cerrar órdenes usando las líneas móviles

Abrir y cerrar órdenes usando las líneas móviles

ytg_DveMashki_ind_w_Signals ytg_DveMashki_ind_w_Signals

El indicador muy cómodo ytg_DveMashki_ind del autor Yuriy Tokman ha sido completado con dos líneas de señales. Aplicación útil para los aficionados a EWA

Stochastic3 muestra los gráficos de tres períodos en una ventana Stochastic3 muestra los gráficos de tres períodos en una ventana

Stochastic3 muestra los gráficos de tres períodos en una ventana y calcula la línea media

Trade-Arbitrage Trade-Arbitrage

Trabaja sin pérdidas. Usa la ineficiencia del mercado (cotizaciones) para sacar el 100% del beneficio (arbitraje).