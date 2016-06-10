Mira cómo descargar robots gratis
RobotPowerM5 meta4V12 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1270
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Asesor Experto RobotPowerM5_meta4V12.
Resultados de la prueba:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9348
