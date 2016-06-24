Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Abrir e Fechar posições utilizando linhas - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1559
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
O Expert Advisor desenha 4 linhas: "BUY LINE", "SELL LINE" e duas linhas que correspondem ao "CLOSE".
Sua tarefa é mover as linhas para os preços que você deseja operar - para Comprar, Vender ou Fechar.
As ordens são definidas e fechadas no momento, então o preço cruza a linha, por exemplo, para o caso de Compra: se a oferta de Venda atravessar "Buy LINE" e, para o caso da venda se a oferta de Compra cruzar a "SELL LINE", o mesmo é para as linhas "CLOSE".
Imagem:
Aqui está uma figura de exemplo de negociação
O número total de linhas pode ser reduzido utilizando as linhas
DRAW_SELL - desenha uma linha de Venda
DRAW_BUY - desenha uma linha de Compra
DRAW_CLOSE1 - desenha uma linha de Fechamento1
DRAW_CLOSE2 - desenha uma linha de fechamento2
Existem algumas variáveis externas: lot - tamanho do lote e order - Ordens máximas permitidas. As linhas CLOSE podem ser utilizadas com um stop móvel, basta escolher o ângulo correto.
O Expert Advisor foi criado utilizando As linhas de sinal com alerta após o cruzamento, você pode encontrar minhas outras soluções aqui. Boa sorte!
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9347
Ele exibe dois MACD com linhas no gráfico de preços.Indicador Open Interest Online ©
Novo Design - Novas Oportunidades.
Expert Advisors RobotPowerM5_meta4V12.Indicador Estocástico Médio para vários períodos gráficos
Ele exibe o Estocástico para vários períodos de tempo em um único gráfico, ele também calcula o valor médio.