O Expert Advisor desenha 4 linhas: "BUY LINE", "SELL LINE" e duas linhas que correspondem ao "CLOSE".

Sua tarefa é mover as linhas para os preços que você deseja operar - para Comprar, Vender ou Fechar.



As ordens são definidas e fechadas no momento, então o preço cruza a linha, por exemplo, para o caso de Compra: se a oferta de Venda atravessar "Buy LINE" e, para o caso da venda se a oferta de Compra cruzar a "SELL LINE", o mesmo é para as linhas "CLOSE".



Aqui está uma figura de exemplo de negociação

O número total de linhas pode ser reduzido utilizando as linhas

DRAW_SELL - desenha uma linha de Venda

DRAW_BUY - desenha uma linha de Compra

DRAW_CLOSE1 - desenha uma linha de Fechamento1

DRAW_CLOSE2 - desenha uma linha de fechamento2



Existem algumas variáveis ​​externas: lot - tamanho do lote e order - Ordens máximas permitidas. As linhas CLOSE podem ser utilizadas com um stop móvel, basta escolher o ângulo correto.



O Expert Advisor foi criado utilizando As linhas de sinal com alerta após o cruzamento, você pode encontrar minhas outras soluções aqui. Boa sorte!





Observação do editor:



Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.


