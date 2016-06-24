CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Abrir e Fechar posições utilizando linhas - expert para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1559
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Descrição:

O Expert Advisor desenha 4 linhas: "BUY LINE", "SELL LINE" e duas linhas que correspondem ao "CLOSE".

Sua tarefa é mover as linhas para os preços que você deseja operar - para Comprar, Vender ou Fechar.

As ordens são definidas e fechadas no momento, então o preço cruza a linha, por exemplo, para o caso de Compra: se a oferta de Venda atravessar "Buy LINE" e, para o caso da venda se a oferta de Compra cruzar a "SELL LINE", o mesmo é para as linhas "CLOSE".

Imagem:

Aqui está uma figura de exemplo de negociação

O número total de linhas pode ser reduzido utilizando as linhas

DRAW_SELL - desenha uma linha de Venda
DRAW_BUY - desenha uma linha de Compra
DRAW_CLOSE1 - desenha uma linha de Fechamento1
DRAW_CLOSE2 - desenha uma linha de fechamento2

Existem algumas variáveis ​​externas: lot - tamanho do lote e order - Ordens máximas permitidas. As linhas CLOSE podem ser utilizadas com um stop móvel, basta escolher o ângulo correto.

O Expert Advisor foi criado utilizando As linhas de sinal com alerta após o cruzamento, você pode encontrar minhas outras soluções aqui. Boa sorte!


Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9347

Dois MACD com Sinais Dois MACD com Sinais

Ele exibe dois MACD com linhas no gráfico de preços.

Indicador Open Interest Online © Indicador Open Interest Online ©

Novo Design - Novas Oportunidades.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Expert Advisors RobotPowerM5_meta4V12.

Indicador Estocástico Médio para vários períodos gráficos Indicador Estocástico Médio para vários períodos gráficos

Ele exibe o Estocástico para vários períodos de tempo em um único gráfico, ele também calcula o valor médio.