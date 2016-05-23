Muestra la diferencia entre dos MAs en una ventana independiente.



La MA mayor y menor se puede configurar.

El Indicador de un grupo de moviles. Muestra la diferencia entre dos MAs en una ventana independiente.



Hay algo mal en el código, no dibuja cualquier cosa al instante, en primer lugar se debe "recargar" el timeframe. Se debe subir el historico. Si se traza de una manera incorrecta cambiar el timeframe otra vez, se sube el historial y la imagen se redibuja.

Si pones el cursor del ratón sobre una línea se muestra el nombre de la moneda (entrada inferior).

Parámetros de entrada:

extern int MA_Period = 5 ; extern int MA_Basis = 233 ; extern int MA_Shift = 0 ; extern int MA_Method = 1 ; extern string symbol_1 = "EURUSD" ; extern string symbol_2 = "GBPUSD" ; extern string symbol_3 = "USDCHF" ; extern string symbol_4 = "USDJPY" ; extern string symbol_5 = "AUDUSD" ; extern string symbol_6 = "USDCAD" ; extern string symbol_7 = "medium" ; extern bool revers= false ;

Multy_MA

