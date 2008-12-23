Ставь лайки и следи за новостями
Multy_MA - индикатор для MetaTrader 4
- 4309
Показывает разницу между двумя МА в отдельном окне.
Младший и старший МА настраиваются.
Индикатор группового движения. Показывает разницу между двумя МА в отдельном окне.
Что-то в коде не так, сразу не рисует ничего, надо таймфрейм "передёрнуть". История должна быть закачена. Если "криво" рисует, переключите таймфрейм ещё, подтянется история и перерисует.
При наведении курсора показывает какая валюта (нижняя строчка).
Входные параметры:
extern int MA_Period =5; extern int MA_Basis =233; extern int MA_Shift =0; extern int MA_Method =1; //---- extern string symbol_1 ="EURUSD"; extern string symbol_2 ="GBPUSD"; extern string symbol_3 ="USDCHF"; extern string symbol_4 ="USDJPY"; extern string symbol_5 ="AUDUSD"; extern string symbol_6 ="USDCAD"; extern string symbol_7 ="medium"; //---- //---- extern bool revers=false;
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8631
