Судя по коду индикатора, он вычисляет за 20 баров (параметр) разницу между максимальными максимумами и минимальными минимумами свечек цены. Результат показывает в пунктах.

Стрелками показывает где баить, где селить. Если будет тренд - будет давать профит, если не будет тренда - профита не будет.

Этот простенький индикатор состоит из четырех трендовых линий, которые показывают цифрами, расстояние от трендовой линии до цены, и сигналят при подходе цены на выставленное количество пунктов.