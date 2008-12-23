CodeBaseРазделы
Индикаторы

Multy_MA - индикатор для MetaTrader 4

Показывает разницу между двумя МА в отдельном окне.

Младший и старший МА настраиваются.

Индикатор группового движения. Показывает разницу между двумя МА в отдельном окне.

Что-то в коде не так, сразу не рисует ничего, надо таймфрейм "передёрнуть". История должна быть закачена. Если "криво" рисует, переключите таймфрейм ещё, подтянется история и перерисует.

При наведении курсора показывает какая валюта (нижняя строчка).

Входные параметры:

extern int MA_Period      =5;
extern int MA_Basis       =233;
extern int MA_Shift       =0;
extern int MA_Method      =1;
//----
extern string symbol_1   ="EURUSD";
extern string symbol_2   ="GBPUSD";
extern string symbol_3   ="USDCHF";
extern string symbol_4   ="USDJPY";
extern string symbol_5   ="AUDUSD";
extern string symbol_6   ="USDCAD";
extern string symbol_7   ="medium";
//----

//----
extern bool revers=false;

Multy_MA

