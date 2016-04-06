Er zeigt die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten (MAs) in einem separaten Fenster an.



Es kann ein Haupt- und ein neben-MA eingestellt werden.

Es gibt noch einen Fehler in dem Programmcode, da er anfänglich nichts anzeigt. Daher müssen sie erst die Timeframe neu laden (reload). Die historische Datenbank muss aktuell sein. Wenn das Ergebnis immer noch falsch aussieht, dann wechseln Sie noch einmal zwischen den Timeframes hin und her, damit die historischen Daten neu geladen werden und das Bild dann neu gezeichnet wird.

Wenn Sie den Mauszeiger über eine Linie bewegen, dann wird die Währung angezeigt (unterer Eintrag).

Eingabeparameter

extern int MA_Period = 5 ; extern int MA_Basis = 233 ; extern int MA_Shift = 0 ; extern int MA_Method = 1 ; extern string symbol_1 = "EURUSD" ; extern string symbol_2 = "GBPUSD" ; extern string symbol_3 = "USDCHF" ; extern string symbol_4 = "USDJPY" ; extern string symbol_5 = "AUDUSD" ; extern string symbol_6 = "USDCAD" ; extern string symbol_7 = "medium" ; extern bool revers= false ;

Multy_MA

