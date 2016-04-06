CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Multy_MA - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
877
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Er zeigt die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten (MAs) in einem separaten Fenster an.

Es kann ein Haupt- und ein neben-MA eingestellt werden.

Ein Indikator über Gruppen-Bewegungen. Er zeigt die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten (MAs) in einem separaten Fenster an.

Es gibt noch einen Fehler in dem Programmcode, da er anfänglich nichts anzeigt. Daher müssen sie erst die Timeframe neu laden (reload). Die historische Datenbank muss aktuell sein. Wenn das Ergebnis immer noch falsch aussieht, dann wechseln Sie noch einmal zwischen den Timeframes hin und her, damit die historischen Daten neu geladen werden und das Bild dann neu gezeichnet wird.

Wenn Sie den Mauszeiger über eine Linie bewegen, dann wird die Währung angezeigt (unterer Eintrag).

Eingabeparameter

extern int MA_Period      =5;
extern int MA_Basis       =233;
extern int MA_Shift       =0;
extern int MA_Method      =1;
//----
extern string symbol_1   ="EURUSD";
extern string symbol_2   ="GBPUSD";
extern string symbol_3   ="USDCHF";
extern string symbol_4   ="USDJPY";
extern string symbol_5   ="AUDUSD";
extern string symbol_6   ="USDCAD";
extern string symbol_7   ="medium";
//----

//----
extern bool revers=false;

Multy_MA

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8631

Ryan_Jones_SM Ryan_Jones_SM

Dieser Indikator zeigt mit Pfeilen an, wo man kaufen und verkaufen sollte. In einem Markt mit einem Trend bringt dieser Indikator ein Profit, wenn es keinen Trend gibt dann gibt es leider auch keinen Profit.

Waddah Attar Weekly Fibo Waddah Attar Weekly Fibo

Ein weiterer Fibo Indikator.

Volatility Indicator Volatility Indicator

Dieser Code berechnet die Differenz zwischen dem maximalen Maxima und dem minimalen Minima von den letzten 20 Kerzen. (parameter). Das Ergebnis wird in Punkten dargestellt.

Indicator Sidus v.2 Indicator Sidus v.2

Dieser Indikator zeigt Pfeile an den Stellen, wo sich die MA und der RSI an dem Level 50 schneiden.