CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador Volatility - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch
Visualizaciones:
1128
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

A juzgar por el código del indicador, calcula la diferencia entre el precio de las velas máximo de entre los máximos y el mínimo de los mínimos para las últimas 20 barras (parámetro).

El resultado se muestra en puntos.

Parámetros de entrada:

extern int       N=20; // periodo del canal

Indicador Volatility

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8632

Multy_MA Multy_MA

Indicador de un grupo de moviles. Muestra la diferencia entre dos MAs en una ventana independiente.

Ryan_Jones_SM Ryan_Jones_SM

Muestra dónde comprar y donde vender a través de las flechas. Si una tendencia se produce luego traerá beneficio, si no hay ninguna tendencia, no habrá ningún beneficio.

Indicador Sidus v.2 Indicador Sidus v.2

El indicador traza las flechas de la intersección entre la MA y el RSI del nivel 50.

Cálculo de lotes Cálculo de lotes

El cálculo de la cantidad de lotes a través de determinado porcentaje de patrimonio libre.