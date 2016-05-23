Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador Volatility - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1128
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
A juzgar por el código del indicador, calcula la diferencia entre el precio de las velas máximo de entre los máximos y el mínimo de los mínimos para las últimas 20 barras (parámetro).
El resultado se muestra en puntos.
Parámetros de entrada:
extern int N=20; // periodo del canal
Indicador Volatility
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8632
Indicador de un grupo de moviles. Muestra la diferencia entre dos MAs en una ventana independiente.Ryan_Jones_SM
Muestra dónde comprar y donde vender a través de las flechas. Si una tendencia se produce luego traerá beneficio, si no hay ninguna tendencia, no habrá ningún beneficio.
El indicador traza las flechas de la intersección entre la MA y el RSI del nivel 50.Cálculo de lotes
El cálculo de la cantidad de lotes a través de determinado porcentaje de patrimonio libre.