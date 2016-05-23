CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador Sidus v.2 - indicador para MetaTrader 4

Oleg
Visualizaciones:
1892
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
sidus_v_2.mq4 (4.19 KB) ver
Autor:

Ideas por Sidus

El indicador traza las flechas de la intersección entre la MA y el RSI del nivel 50. Hace una señal sonora.



¡Atención! A veces el indicador no traza los errros si se cumplen las condiciones. A veces se ponen las flechas en la barra actual, pero si el precio continúa avanzando en la dirección anterior no elimina estas flechas.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8633

