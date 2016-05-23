CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Waddah Attar Weekly Fibo - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
927
Ranking:
(5)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Otro indicador Fibo.

Waddah Attar Weekly Fibo

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8629

EA Universal scheme EA Universal scheme

El EA Universal scheme para permitir un facil implementación de múltiples estrategias en un EA

STik STik

Otro indicador que muestra el gráfico de ticks, que sería útil para los pipsers. Tiene algunas características.

Ryan_Jones_SM Ryan_Jones_SM

Muestra dónde comprar y donde vender a través de las flechas. Si una tendencia se produce luego traerá beneficio, si no hay ninguna tendencia, no habrá ningún beneficio.

Multy_MA Multy_MA

Indicador de un grupo de moviles. Muestra la diferencia entre dos MAs en una ventana independiente.