在独立窗口显示两条 МА线之间的差距。
可以设置未形成和主要的 МА。.
一组移动的指标.在独立窗口显示两条 МА线之间的差距。
代码中存在错误，不能够立刻画线。您需要重新加载时间期限。历史必须上传。如果画线错误将会重新转换时间期限，重新上传历史并且重新画线。
如果您将鼠标放置画线处将会显示货币对的名称(下一行显示)。
输入参量:
extern int MA_Period =5; extern int MA_Basis =233; extern int MA_Shift =0; extern int MA_Method =1; //---- extern string symbol_1 ="EURUSD"; extern string symbol_2 ="GBPUSD"; extern string symbol_3 ="USDCHF"; extern string symbol_4 ="USDJPY"; extern string symbol_5 ="AUDUSD"; extern string symbol_6 ="USDCAD"; extern string symbol_7 ="medium"; //---- //---- extern bool revers=false;
Multy_MA
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8631
Ryan_Jones_SM
箭头显示买入和卖出的位置。如果趋势出现将会带来盈利，如果没有趋势将没有盈利。MultiNeyro
智能交易中应用了两个范围的优化计算，计算使用了两个水平三个步骤。
波动指标
指标的代码可以计算出最大和最小蜡烛柱之间 20柱 (参量)的差距.结果以点数显示.Prototype-IX. An Exemplary Multicurrency EA
展示如何使用一个只能交易在一个图表中打开12种货币对核4个时间周期的仓位.