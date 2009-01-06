代码库部分
指标

Multy_MA - MetaTrader 4脚本

在独立窗口显示两条 МА线之间的差距。

可以设置未形成和主要的 МА。.

一组移动的指标.在独立窗口显示两条 МА线之间的差距。

代码中存在错误，不能够立刻画线。您需要重新加载时间期限。历史必须上传。如果画线错误将会重新转换时间期限，重新上传历史并且重新画线。

如果您将鼠标放置画线处将会显示货币对的名称(下一行显示)。

输入参量:

extern int MA_Period      =5;
extern int MA_Basis       =233;
extern int MA_Shift       =0;
extern int MA_Method      =1;
//----
extern string symbol_1   ="EURUSD";
extern string symbol_2   ="GBPUSD";
extern string symbol_3   ="USDCHF";
extern string symbol_4   ="USDJPY";
extern string symbol_5   ="AUDUSD";
extern string symbol_6   ="USDCAD";
extern string symbol_7   ="medium";
//----

//----
extern bool revers=false;

Multy_MA

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8631

