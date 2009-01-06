在独立窗口显示两条 МА线之间的差距。



可以设置未形成和主要的 МА。.

代码中存在错误，不能够立刻画线。您需要重新加载时间期限。历史必须上传。如果画线错误将会重新转换时间期限，重新上传历史并且重新画线。

如果您将鼠标放置画线处将会显示货币对的名称(下一行显示)。

输入参量:

extern int MA_Period = 5 ; extern int MA_Basis = 233 ; extern int MA_Shift = 0 ; extern int MA_Method = 1 ; //---- extern string symbol_1 = "EURUSD" ; extern string symbol_2 = "GBPUSD" ; extern string symbol_3 = "USDCHF" ; extern string symbol_4 = "USDJPY" ; extern string symbol_5 = "AUDUSD" ; extern string symbol_6 = "USDCAD" ; extern string symbol_7 = "medium" ; //---- //---- extern bool revers = false ;

