Multy_MA - indicador para MetaTrader 4

Mostra a diferença entre dois МА numa outra janela separada.

A MA mais velha e mais nova configuram-se.

Indicador de movimento em grupo. Mostra a diferença entre dois МА numa outra janela separada.

Algo no código está errado, porque não desenha nada sobre o timeframe "alterado". O histórico deve ser carregado. Se desenhar "de modo torto", reinicie o timeframe, o histórico ajusta-se e desenha de novo.

Ao passar o cursor, mostra a moeda (linha inferior).

Parâmetros de entrada:

extern int MA_Period      =5;
extern int MA_Basis       =233;
extern int MA_Shift       =0;
extern int MA_Method      =1;
//----
extern string symbol_1   ="EURUSD";
extern string symbol_2   ="GBPUSD";
extern string symbol_3   ="USDCHF";
extern string symbol_4   ="USDJPY";
extern string symbol_5   ="AUDUSD";
extern string symbol_6   ="USDCAD";
extern string symbol_7   ="medium";
//----

//----
extern bool revers=false;

Multy_MA

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8631

