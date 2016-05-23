Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Multy_MA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 781
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Mostra a diferença entre dois МА numa outra janela separada.
A MA mais velha e mais nova configuram-se.
Indicador de movimento em grupo. Mostra a diferença entre dois МА numa outra janela separada.
Algo no código está errado, porque não desenha nada sobre o timeframe "alterado". O histórico deve ser carregado. Se desenhar "de modo torto", reinicie o timeframe, o histórico ajusta-se e desenha de novo.
Ao passar o cursor, mostra a moeda (linha inferior).
Parâmetros de entrada:
extern int MA_Period =5; extern int MA_Basis =233; extern int MA_Shift =0; extern int MA_Method =1; //---- extern string symbol_1 ="EURUSD"; extern string symbol_2 ="GBPUSD"; extern string symbol_3 ="USDCHF"; extern string symbol_4 ="USDJPY"; extern string symbol_5 ="AUDUSD"; extern string symbol_6 ="USDCAD"; extern string symbol_7 ="medium"; //---- //---- extern bool revers=false;
Multy_MA
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8631
As setas indicam onde fugir e onde colocar. Se houver uma tendência, esta irá produzir um lucro, se não houver uma tendência, não haverá lucro.Waddah Attar Weekly Fibo
Outro indicador Fibo.
Judging by the code of indicator, it calculates the difference between the maximum maximums and minimum minimums of prices of the candlesticks for the last 20 bars (parameter). The result is displayed in points.Indicador Sidus v.2
O indicador coloca setas durante o cruzamento ма e o cruzamento rsi de nível 50.