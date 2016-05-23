Muestra dónde comprar y donde vender a través de las flechas. Si una tendencia se produce luego traerá beneficio, si no hay ninguna tendencia, no habrá ningún beneficio.



Parámetros de entrada:

extern int ParY= 3 ; extern int ParX= 20 ;

Reglas:



El método que da esos números es milagrosamente sencillo. Las reglas son las siguientes:



Buy:

1. El valor medio de cierre calculado para el período de "X" días debe ser mayor que el valor promedio análogo calculado para los últimos "Y" días.

2. El precio de cierre debe ser menor que el precio análogo de hace "Y" días.

3. El precio de cierre debe ser mayor que el precio de cierre de hace "Y + X" días.

Si las tres condiciones juntas se cumplen se debe por la apertura del día siguiente



Sell:

1. El valor promedio calculado por el cierre de "X" días de período deben ser menor que el valor promedio análogo para últimos "Y" días.

2. El precio del cierre debe ser mayor que el precio análogo de hace "Y" días.

3. El precio de cierre debe ser menor que el precio de cierre de hace "Y + X" días.

Por ejemplo, si "Х" = 20 e "Y" = 3





Ryan_Jones_SM

