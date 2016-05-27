CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Period_Converter_MN - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1137
Ranking:
(3)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En (MT4) hay ciertas limitaciones en la representación de los gráficos de los periodos mayores a un mes.

Puesto que alguna gente quiere ver los peridos "mayores" (por ejemplo, de medio año o de un año), he decidido escribir un indicdor que permita hacerlo.

Period_Converter_MN

Cómo se usa:

1. conéctelo solo al gráfico mensual MN1 (mes)2. los multiplicadores son 2, 3, 4, 6, 123. abra de forma autónoma (!) los archivos de minutos, es decir, establezca el multiplicador = 12. abrimos M12 y vemos ahí las velas anuales.

Por supuesto, si usted usa otros tipos de convertor que utilizan minutos irregulares, deberá tener cuidado. :-)

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8560

MF_BreakDown_Flat MF_BreakDown_Flat

Indicador del flat matinal.

Correlation Correlation

El indicador calcula la correlación de las parejas de divisas.

MultiOrders MultiOrders

Script para colocar de golpe varias órdenes de diferentes instrumentos.

X-Pair X-Pair

El indicador tiene carácter informativo.