Period_Converter_MN - indicador para MetaTrader 4
En (MT4) hay ciertas limitaciones en la representación de los gráficos de los periodos mayores a un mes.
Puesto que alguna gente quiere ver los peridos "mayores" (por ejemplo, de medio año o de un año), he decidido escribir un indicdor que permita hacerlo.
Period_Converter_MN
Cómo se usa:
1. conéctelo solo al gráfico mensual MN1 (mes)2. los multiplicadores son 2, 3, 4, 6, 123. abra de forma autónoma (!) los archivos de minutos, es decir, establezca el multiplicador = 12. abrimos M12 y vemos ahí las velas anuales.
Por supuesto, si usted usa otros tipos de convertor que utilizan minutos irregulares, deberá tener cuidado. :-)
