MT4 在显示时段大于每月图表的时候会有所局限.

有些人还想看更大时段的图表(例如, 半年或者一年图), 我开发了能够做到这一点的指标.

Period_Converter_MN

如何使用:

1. 只附加到月图上 (MN1) 2. 倍数是 - 2, 3, 4, 6, 123. 分钟文件应该独立打开!例如, 如果您设置倍数 = 12 则打开M12看到的就是每年的烛形.