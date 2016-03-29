请观看如何免费下载自动交易
Period_Converter_MN - MetaTrader 4脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MT4 在显示时段大于每月图表的时候会有所局限.
有些人还想看更大时段的图表(例如, 半年或者一年图), 我开发了能够做到这一点的指标.
Period_Converter_MN
如何使用:
1. 只附加到月图上 (MN1) 2. 倍数是 - 2, 3, 4, 6, 123. 分钟文件应该独立打开!例如, 如果您设置倍数 = 12 则打开M12看到的就是每年的烛形.
当然, 如果您使用其他的转换器使用了不常见的分钟图, 您应当小心. :-)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8560
