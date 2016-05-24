O MT4 tem algumas limitações a respeito da exibição dos períodos gráficos maiores que o mensal.

Já que algumas pessoas desejam ver os períodos maiores (por exemplo, semestral ou anual), eu desenvolvi um indicador que permite fazer isso.

Period_Converter_MN

Como usar:

1. Anexe somente ao gráfico mensal (MN1) 2. Os multiplicadores são - 2, 3, 4, 6, 123. Os arquivos de minutos devem ser abertos de forma independente! Ou seja, se você definir o multiplicador = 12, então, abra o M12 e veja as velas anuais.