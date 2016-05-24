Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Period_Converter_MN - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 936
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O MT4 tem algumas limitações a respeito da exibição dos períodos gráficos maiores que o mensal.
Já que algumas pessoas desejam ver os períodos maiores (por exemplo, semestral ou anual), eu desenvolvi um indicador que permite fazer isso.
Period_Converter_MN
Como usar:
1. Anexe somente ao gráfico mensal (MN1) 2. Os multiplicadores são - 2, 3, 4, 6, 123. Os arquivos de minutos devem ser abertos de forma independente! Ou seja, se você definir o multiplicador = 12, então, abra o M12 e veja as velas anuais.
Obviamente, você deve ser cuidadoso caso utilize outros conversores que utilizam os minutos irregulares. :-)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8560
Indicador da lateralização da manhã.Correlação
O indicador calcula a correlação dos pares de moedas.
O script de colocação simultânea de várias ordens por diferentes símbolos.X-Pair
O indicador tem como caráter informativo.